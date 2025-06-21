Омск-Информ
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·Происшествия

Подростку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 21 июня, в 18:50, стало известно об аварии в селе Ростовка Омского района.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Чери Тиго» на перекрестке не предоставил преимущество в движении и врезался в мопед альфа под управлением 15-летнего школьника.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю мопеда. Проводится проверка.

·Происшествия

Подростку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 21 июня, в 18:50, стало известно об аварии в селе Ростовка Омского района.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Чери Тиго» на перекрестке не предоставил преимущество в движении и врезался в мопед альфа под управлением 15-летнего школьника.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю мопеда. Проводится проверка.