Рост жилищного строительства в регионе фиксируется шестой год подряд.

В 2025 году в Омской области будет введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он заявил о позитивной динамике в этой отрасли.

– Мы видим позитивную динамику в жилищном строительстве, хотя в большинстве регионов, где была высокая база, сегодня уже идут в минус по отношению к прошлому году. <…> Мы же ожидаем, что будет небольшой рост по отношению с прошлым годом. Мы целим на 1 млн кв. метров жилья, – сказал Хоценко в интервью агентству ТАСС.

Он подчеркнул, что рост жилищного строительства фиксируется в Омской области уже шестой год подряд. В 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию около 869 тыс. кв. метров жилья, это на 16,9 % больше показателя предыдущего года.