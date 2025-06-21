Омск-Информ
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·Общество

Речь идет о локациях у СКК имени Блинова и на бульваре Мартынова.

В Омске из-за дождя начали отменять мероприятия под открытым небом. Они приурочены к получению Омском статуса Молодежной столицы.

Перенесен творческий пикник на бульваре Мартынова. Кроме того не состоится семейная программа «Все музы в гости к нам!», которая должна была состояться 21 июня с 14:00 у СКК им. В. Блинова

·Общество

Речь идет о локациях у СКК имени Блинова и на бульваре Мартынова.

В Омске из-за дождя начали отменять мероприятия под открытым небом. Они приурочены к получению Омском статуса Молодежной столицы.

Перенесен творческий пикник на бульваре Мартынова. Кроме того не состоится семейная программа «Все музы в гости к нам!», которая должна была состояться 21 июня с 14:00 у СКК им. В. Блинова