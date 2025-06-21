Ночью пришлось срочно эвакуировать 29 жильцов многоэтажки.

Сегодня, 21 июня, в три часа ночи в многоэтажке на улице Взлетной загорелись вещи в тамбуре.

Возгорание на 12 «квадратах» ликвидировали 29 сотрудников МЧС России, задействовав 8 единиц спецтехники. Для эвакуации двоих жильцов спасатели применяли трехколенную лестницу. Еще 7 человек вывели газодымозащитники по лестничным маршам. 20 жильцов самостоятельно вышли на улицу. Пламя ликвидировали меньше чем за час.

В одной из квартир обнаружили мужчину без признаков жизни. Устанавливается причина пожара.