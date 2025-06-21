Омск-Информ
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·Общество

Жители выбрали три общественных пространства.

Обнародованы результаты онлайн-голосования по пространствам для благоустройства в 2026 году. Предлагалось с 21 апреля по 12 июня выбрать из 29 объектов из Омска, Калачинска и Тары. Победителями стали: в Омске – территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» в Кировском округе, 18 613 голосов; в Калачинске – пешеходная зона на улице 70-й Бригады, 2112 голосов; в Таре ж пешеходная зона по улице Радищева от улицы Попова до улицы Черемуховой (четная сторона), 4574 голоса. Всего в голосовании приняли участие 168 974 жителя региона.

·Общество

Жители выбрали три общественных пространства.

Обнародованы результаты онлайн-голосования по пространствам для благоустройства в 2026 году. Предлагалось с 21 апреля по 12 июня выбрать из 29 объектов из Омска, Калачинска и Тары. Победителями стали: в Омске – территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» в Кировском округе, 18 613 голосов; в Калачинске – пешеходная зона на улице 70-й Бригады, 2112 голосов; в Таре ж пешеходная зона по улице Радищева от улицы Попова до улицы Черемуховой (четная сторона), 4574 голоса. Всего в голосовании приняли участие 168 974 жителя региона.