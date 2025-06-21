Спрос упал почти в 4 раза.

Жители Омска перестали интересоваться покупкой частных домов. Как рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и сервис» ОмГТУ Марина Глущенко, спрос на ипотеки упал в 3,8 раза. Популярность жилья на земле, резко выросшая в ковидные времена, пошла на убыль.

– Сегмент частной застройки показал наиболее значительное падение среди всех видов ипотечного кредитования. Доля кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки уменьшилась с 30 до 15 %, – цитирует Глущенко NGS55.ru.

На это повлияли ужесточение ипотечных условий и рост стоимости строительства, а также адаптация застройщиков к переходу на счета-эскроу.

Последний пункт касается закона, который приняли 1 марта 2025 года. Применение эскроу-счетов повышает безопасность сделки, защищая покупателей от недобросовестных подрядчиков, однако и увеличивает стоимость строительства.

Кроме того, поправки в Земельный кодекс РФ, вступившие в силу в марте 2025 года, ограничивают срок освоения земельных участков под ИЖС тремя годами. Все эти ограничения охладили интерес застройщиков и покупателей. Но это не значит, что частные дома подешевеют. Эксперт прогнозирует умеренный рост цен на такое жилье.