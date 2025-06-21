Омичи, ставшие жертвами мошенников, лишились более 2 млн рублей.

На территории региона зарегистрировано 15 фактов дистанционных хищений.

Так, 20-летний житель Кировского округа перевел аферистам более 530 тысяч рублей. Причем схема была классической: «безопасный счет» для защиты от несанкционированного списания.

Жертвой мошенников стал и директор фирмы по ремонту мебели. Его тоже «развели» «по классике»: глава компании лишился 300 тысяч рублей после того, как решил заработать на инвестициях.

Под таким же предлогом похищены деньги у пенсионерки из Центрального округа: в ее случае сумма ущерба – почти 1,1 млн рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.