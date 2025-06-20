Омск-Информ
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·Общество

На борту произошло несчастье с одним из пассажиров.
Вчера, 19 июня, самолет Омск – Сочи авиакомпании «Нордстар» совершил незапланированную посадку в Махачкале. Как сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент», борт успешно приземлился на запасном аэродроме.
Причиной изменения маршрута стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Чем он заболел, не сообщается.
Андрей Андреев
·Общество

На борту произошло несчастье с одним из пассажиров.
Вчера, 19 июня, самолет Омск – Сочи авиакомпании «Нордстар» совершил незапланированную посадку в Махачкале. Как сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент», борт успешно приземлился на запасном аэродроме.
Причиной изменения маршрута стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Чем он заболел, не сообщается.
Андрей Андреев