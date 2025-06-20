В таких заведениях посетители могли пуститься во все тяжкие: отведать деликатесов, сыграть в карты и устроить драки стенка на стенку. Неповторимая атмосфера с фейсконтролем и заносчивыми официантками прилагалась.

Сегодня в Омске насчитывается более 150 ресторанов. Это число постоянно меняется: одни прогорают (иногда в буквальном смысле), другие открываются, но переполненными залами могут похвастаться лишь немногие, да и те не каждодневно.

Иная картина наблюдалась 50 лет назад. «Омск-информ» вспомнил, как протекала ресторанная жизнь в те времена, от которых, кстати, в городе остались всего четыре заведения, а с прежним названием – ни одного.

Водку в Омске не разбавляли, но и недоливали

Трудно представить, но в 70-е годы прошлого столетия в Омске гордое имя «ресторан» носили всего 14 заведений (не считая вокзального и в аэропорту местных линий), все остальные подобного рода точки советского общепита имели статус кафе. Впрочем, некоторые из них были гораздо популярнее ряда старших по рангу собратьев. Вообще же, различий между рестораном и кафе можно найти немного. Застолье в первых обходилось чуть подороже – стандартная ресторанная наценка составляла 25 %, а в кафе – 20 %, но при тогдашних ценах эта разница почти не ощущалась. В хороших ресторанах была живая музыка, кафе этим удовольствием посетителей не баловали. Многие рестораны предлагали фирменные блюда, кафе ради гурманов особо не напрягались.

Однако в целом меню омских ресторанов не отличалось разнообразием и умещалось на двух-трех страничках машинописного текста, на которых к тому же довольно часто встречалась пометка «Нет». Понятия «бизнес-ланч» тогда не существовало, поэтому дневные цены на блюда не отличались от вечерних, другое дело, что не все блюда из меню приготавливались к обеду.

Впрочем, обедать в рестораны омичи особо и не ходили – пролетариям не хватало обеденного перерыва, интеллигенции, даже при тогдашних ценах, – зарплаты, студентам – стипендии. Но главное, народ в большинстве своем считал, что вкусно поесть он может и дома, а в ресторан надо идти, чтобы выпить и пообщаться.

Это ему и предоставлялось вне зависимости от размера кошелька. В любом ресторане за 1 рубль можно было получить мясной салатик и две бутылки «Жигулевского» (если оно было в наличии, что случалось далеко не всегда). Еще рубль с небольшим стоил бифштекс с яйцом, чуть подороже – бефстроганов с картофелем фри. Что такое мидии, осьминоги и прочие каракатицы, в омских ресторанах не знали, зато спиртные напитки, хоть и в узком ассортименте, присутствовали всегда. В 1 рубль 20 копеек обходились 100 граммов водки «Экстра» (ее, кстати, никогда не разбавляли, а вот недоливали частенько), в районе двух рублей – такое же количество трехзвездочного коньяка или бутылка портвейна.

Жюльенами омичей не баловали, но черная и красная икра (ее почему-то норовили запихнуть в яйцо), осетрина или севрюга редкостью не были. Во многих ресторанах готовили жаркое, кое-где временами можно было нарваться на цыпленка табака, практически везде подавались эскалопы, шницели и разного рода котлеты. Словом, без особых изысков закусить было чем.

«Сибирь» не дожила до 100 лет

Большинство омских ресторанов располагалось в центре города и на главных его магистралях. Средоточием ресторанной жизни был пятачок на левом берегу Оми. Здесь, идя по улице Ленина к месту слияния Оми и Иртыша, можно было заскочить в четыре ресторана. Старейший из них – «Сибирь» – был открыт при гостинице Зайцевых в 1898 году.

– На Дворцовой улице открыта первая в городе ресторация с официантами, с обеденным и ужинным столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофием и чаем, – писала газета «Акмолинские областные ведомости».

Через несколько лет хозяйка гостиницы купчиха Серафима Зайцева лексически «повысила» ее статус, переименовав в «Европу», а незадолго до войны продала вместе с рестораном. После революции гостиницу национализировали, Дворцовая улица получила имя вождя мирового пролетариата, ресторан стал «Сибирью» и продолжал кормить и поить публику большей частью не пролетарского рода занятий.

В 70-е годы «Сибирь» была уютным заведением со старинными интерьерами и дубовыми столами. Ресторан славился отличной кухней и уважительным обслуживанием, по вечерам здесь играл эстрадный оркестр, а посетителей, в основном обеспеченных омичей средних лет и более пожилых, встречал солидный швейцар их же возраста. Легендарным завсегдатаем был отставной полковник, который каждый день приходил сюда на обед, заказывал 150 граммов водки и бифштекс с яйцом, по праздникам позволяя себе еще 150 и что-нибудь более изысканное на закуску. После семи вечера на дверях практически неизменно висела табличка «Мест нет», впрочем, в эти часы столь редкое для нынешних времен объявление вывешивали почти во всех ресторанах города.

«Сибирь» продержалась до 1995 года, а в 2007-м возродилась под дореволюционным именем «Европа», но ненадолго. Сейчас здесь находится заведение Pioner, которое ничего общего ни с «Сибирью», ни с «Европой» не имеет.

В 1940 году старая гостиница расширилась за счет пристроенного к ней здания в стиле конструктивизма. На первом его этаже находился ресторан «Центральный» со входом с улицы Броз Тито. Его зал был гораздо просторнее, чем в «Сибири», но совершенно неуютный, кухня оставляла желать лучшего, однако места за столиками тоже не пустовали ввиду месторасположения заведения и общего дефицита ему подобных в городе. Сейчас здесь разместились конференц-залы гостиницы Ibis.

«Маяк» погас…

С открытием в 1964 году Речного вокзала Омск получил самый большой и на долгие годы самый популярный ресторан – «Маяк». Его огромный зал с балконом вмещал 300 человек, но зачастую народу в него набивалось намного больше. По вечерам сюда со всего города стекались золотая молодежь, фарцовщики, картежники, работники торговли и девушки с пониженной социальной ответственностью. Корпоративы тогда были не в моде, но директора магазинов, ателье и вообще всего, где проходили наличные деньги, считали долгом отметить свой день рождения именно здесь.

Просто так с улицы попасть в «Маяк» было почти невозможно. На пути страждущих незнакомцев вставал суровый швейцар Петрович, знавший в лицо и по именам всех завсегдатаев. Несанкционированный прорыв мимо него был чреват встречей с атлетически сложенными молодыми людьми, которые без разговоров и с удовольствием демонстрировали нарушителю порядка, что такое апперкот, джеб и хук.

Впрочем, получить санкцию на прохождение к заветному столику было не так уж сложно. «Входной билет» стоил трешку швейцару, чем широко пользовались те, кому требовался вовсе не столик, а бутылка водки. С 1972 года крепкие спиртные напитки в магазинах после 19:00 не продавались и самым приемлемым вариантом «догнаться» был ресторан. С учетом чаевых официантке обходилось минимум в червонец.

Специфика постоянной публики располагала к частым конфликтам. Кому-то из завсегдатаев не нравились сидящие за соседним столом, где-то возникала ссора между представителями разных районов, например, «амурские» что-то не поделили с «чкаловскими» или не так посмотрели на «центровых». Драки порой приобретали массовый характер, благо просторный холл ресторана позволял сойтись стенка на стенку. Поэтому к десяти вечера к «Маяку» подтягивались усиленные наряды милиции, правда, вмешивались далеко не всегда – среди конфликтующих было немало и их знакомых.

Кухня в «Маяке» была не изысканная, но и не сказать, что плохая. В меню иногда входили очень приличные люля-кебабы, котлеты по-киевски, почти не переводилась черная икра. Официантки вели себя весьма заносчиво с незнакомыми посетителями и исключительно любезно с постоянными, которые обеспечивали им удвоение-утроение зарплаты. В зале всегда играли неплохие ансамбли, тоже имевшие хороший навар с заказов на популярные песни.

В течение 15 лет «Маяк» практически не имел конкурентов, таковым на какое-то время стал открывшийся в 1979 году на другой стороне площади Бухгольца «Турист». В двухуровневый ресторан при одноименной гостинице поначалу перебрались многие «маяковцы». Особенно он привлек картежников – в центре зала на втором этаже располагались закрытые кабинки, что более чем устраивало профессионалов. Но вскоре «Турист» любителям ресторанной жизни почему-то приелся, и они вернулись в «Маяк». Флагмана омской ресторации, как и Речного вокзала, уже нет, а вот «Турист» выжил, правда, сменил имя на «Глобус».

… и «Чайка» улетела

Тройка ресторанов образовалась и в районе бульвара Победы. Старейший из них – «Север» – занимал первый этаж жилого дома по проспекту Маркса сразу за трамвайными путями. Это был, пожалуй, худший ресторан города с унылым, вытянутым вдоль всего здания залом и отвратительной кухней. Если бы не крайне недружелюбные официантки, он больше походил бы на обычную столовую.

Основную массу посетителей «Севера» составляли офицеры расположенного поблизости военного городка, которым, кроме водки и непритязательных закусок, ничего особо не требовалось. Их скучное общество с однообразными тостами и скабрезными шутками дополняли пассажиры находившегося рядом автовокзала, также ни на какие гастрономические и винные изыски не претендующие. Засидевшись, они нередко опаздывали на свой автобус и были вынуждены, матерясь, продолжать застолье в ожидании следующего. Когда в 80-е годы автовокзал перебрался на левый берег, «Север» совсем зачах, на его месте какое-то время вяло просуществовал пивной ресторан «Янтарный», а после его закрытия жителей дома нетрезвый первый этаж беспокоить перестал.

С застройкой на намытом песке жилых микрорайонов на углу Иртышской набережной и бульвара Победы появилась «Чайка». Это был неплохой ресторан с двумя залами и живой музыкой по вечерам. Он пользовался большой популярностью не только у жителей «площадок А и Б», как тогда назывались новые микрорайоны, но и у омичей, живущих вдалеке от них. «Чайка» продержалась довольно долго, хотя в 90-е потеряла большой зал. Малый же превратился в кафе «Дарьял» с хорошей осетинской кухней. Сегодня, правда, по некоторым данным, хозяин намерен его продать.

В 1970 году по другую сторону бульвара Победы выросла гостиница «Омск» с одноименным рестораном. По вместимости он уступал только «Маяку», но по популярности к нему даже не приближался. По сравнению с «Чайкой» его зал на 250 мест казался пустым, если только в нем не гуляла какая-нибудь свадьба. Тем не менее это один из четырех ресторанов 70-х, доживший до наших дней, правда, как и гостиница, сменивший название на никому не понятное Amaks.

Нефтяники остались без «Иртыша»

Городок Нефтяников, как полвека назад, все омичи называли Советский район, располагал четырьмя ресторанами. Главный из них – «Иртыш» – открылся еще в 1960 году на проспекте Мира и продержался дольше других, окончательно прекратив принимать посетителей в 2018 году. Как и в «Севере», зал «Иртыша» занимал весь первый этаж жилого дома, но был украшен мозаикой и витражами. По вечерам здесь играл музыкальный ансамбль, а кухня была по тем временам вполне достойной. Несмотря на довольно большую популярность у местного населения, «Иртыш» не выдержал конкуренции со стороны сетевого общепита, и сейчас в его помещении процветает здоровый образ жизни – в нем располагается филиал медицинского центра «Евромед».

В начале 70-х на проспекте Мира, в пяти домах от «Иртыша», открылся еще один ресторан «Прибой». Это заведение больше напоминало относительно приличную пивнушку и в 90-е благополучно закрылось.

В стороне от главной магистрали Нефтяников имелись еще два ресторана. На улице Андрианова, за Советским райисполкомом, располагалась «Волна», куда стекался народ, не сумевший попасть в «Иртыш» или ищущий место попроще и подешевле. Дым здесь стоял коромыслом, нередко происходили драки, которые, как и громкая музыка, вызывали огромное недовольство жителей близлежащих домов. В 1981-м «Волна» сменила имидж и стала «Охотником». Здесь поначалу можно было отведать медвежатину и лосятину, но длился этот праздник живота недолго – сначала закончились экзотические продукты, потом ресторан перешел к какому-то корейцу и стал называться «Са-Бон», а затем и вовсе канул в Лету.

На улице Химиков,19, находилась большая двухэтажная столовая, которую в середине 70-х реконструировали под ресторан, названный «Вечерние зори». Особого ажиотажа здесь не наблюдалось, и просторный зал в основном пустовал. В 90-е заведение закрылось, казалось, навсегда, но вскоре возродилось. В стремлении привлечь посетителей ресторан не раз менял формат, перебрав самые различные кухни, побывав пивным, периодически закрываясь и открываясь, пока в 2018 году не сменил название на Bretzel и не стал позиционировать себя как немецкий. Это четвертый ресторан, переживший в Омске полвека.

«Дружба» закончилась, а «Сибирские огни» уже не зажигаются

Помимо перечисленных заведений, в городе в то время работали еще несколько. В построенном в середине 60-х здании на углу проспекта Маркса и улицы Масленникова размещался Дом бракосочетания с предназначенными для молодоженов магазином «Радость» и рестораном «Дружба». В соответствии со статусом здесь постоянно проводились свадьбы, а в незанятые ими часы в ресторан допускались и не заключающие семейных уз омичи. Правда, они в него особо не рвались, так как вне свадебных банкетов ничего примечательного здесь не было. А с отправкой брачующихся на край проспекта Мира «Дружба» совсем завяла.

Гораздо более известный и посещаемый ресторан открылся в 1977 году на Красном Пути. «Сибирские огни» были поначалу настолько популярны, что оттянули на себя часть многолетних поклонников других аналогичных заведений Омска. В отличие от них ресторан размещался не в жилом доме или гостинице, а в специально построенном для него здании. Здесь была отличная кухня с необычными и часто меняющимися блюдами. Музыканты располагали современной аппаратурой с мощными колонками, репертуар был весьма обширен вплоть до ансамбля настоящих цыган, а площадь зала позволяла от души потанцевать и повеселиться. Однако в годы перестройки «Сибирские огни» стали терять свой лоск, шеф-повара, как говорят, сманил один из московских ресторанов, чем-либо другим омичей было уже не удивить, и в середине 90-х здание продали под торговый комплекс.

Кроме этих центровых ресторанов, можно назвать «Амурский», открывшийся в конце 60-х с застройкой одноименного жилмассива. Он стал оплотом местной шпаны, тем более что здесь закрывали глаза на активное потребление спирта, заносимого с завода кислородного машиностроения. Но даже этот положительный фактор не удержал ресторан на плаву в лихие 90-е. Сначала его понизили до статуса кафе, а затем и вовсе переделали в магазин.

Олег Татин