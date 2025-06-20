Ребенка вовремя доставили в больницу.

Сотрудники дорожно-патрульной службы помогли омичке и ее сыну. Как сообщила пресс-служба полиции, экипаж нес службу в Центральном округе, когда женщина обратилась за помощью. Оказалось, что 7-летний сын омички во время еды проглотил кусочек пластиковой вилки. Мальчику срочно потребовалась помощь врачей.

Полицейские пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и спецсигнал, с которыми преодолели пробки. Они довезли семью от Красного Пути до больницы на улице Магистральной.

Медики оказали мальчику помощь. Его здоровью ничего не угрожает.