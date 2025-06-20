Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание потушили сотрудники МЧС.
Сегодня в Омске произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома на улице 1-й Поселковой. Видео этого инцидента очевидец опубликовал в соцсетях.
На место выезжали сотрудники МЧС. Пожар потушили.
Отметим, что двухэтажный дом 1960 года постройки является аварийным. В нем никто не живет.
Андрей Андреев
·Происшествия

Возгорание потушили сотрудники МЧС.
Сегодня в Омске произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома на улице 1-й Поселковой. Видео этого инцидента очевидец опубликовал в соцсетях.
На место выезжали сотрудники МЧС. Пожар потушили.
Отметим, что двухэтажный дом 1960 года постройки является аварийным. В нем никто не живет.
Андрей Андреев