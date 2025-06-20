Инцидент произошел рано утром 19 мая.

Полиция разыскивает свидетелей, которые могли видеть, как ночью в центре Омска разбили машину. Происшествие случилось около 3:30 у дома № 32 на проспекте Карла Маркса.

По данным отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску, неизвестный мужчина в темной одежде и белых кроссовках использовал металлическое ограждение, чтобы повредить припаркованную «Мазду МПВ». Владелец автомобиля заявил о значительном ущербе.

Всех, кто опознал этого человека или располагает информацией о случившемся, просят позвонить в полицию по номерам: 79-32-02, 8-904-329-19-33 или 102.