На зеленую энергию собираются перевести до 10 % электропотребления предприятия.

Омский НПЗ успешно завершил тестирование и запустил в эксплуатацию солнечную электростанцию. Ее мощность составляет 19 МВт. Это вторая очередь проекта по развитию солнечной электрогенерации, который стартовал на предприятии в 2019 году.

Благодаря запуску второй очереди общая мощность солнечной электростанции достигла 20 МВт. Теперь на зеленую энергию получится перевести до 10 % энергопотребления предприятия. Развитие в этом направлении является частью большой программы «Газпром нефти» по модернизации. Общий объем инвестиций превысил 500 млрд рублей.

– Пуск второй очереди солнечной электростанции – важный показатель приверженности принципам устойчивого развития и экологической ответственности предприятия, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Благодаря первой очереди СЭС уже мы получили более 5 млн киловатт-часов чистой энергии. Расширение ее мощности повысит надежность энергообеспечения и дополнительно снизит экологическую нагрузку производства. Продолжая модернизацию предприятия, мы используем самые современные, в том числе природоохранные, технологии, строим новые установки, которые создают рабочие места для инженеров и специалистов рабочих профессий.

Новый комплекс включает 49 тысяч фотоэлектрических панелей российского производства. Он оснащен системой накопления энергии для стабильной работы производственных установок. В 2019 году предприятие только проводило тесты, а лучшие технологии уже использовали во второй очереди проекта.