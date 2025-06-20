Омск-Информ
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·Общество

Омичи смогут отдохнуть в жарких странах зимой.
Сегодня Омский аэропорт сообщил о запуске туров из Омска во Вьетнам (Нячанг) и Таиланд (Пхукет). Рейсы планируются с ноября по апрель:
  • Омск – Нячанг: с 8 ноября по 13 апреля;
  • Омск – Пхукет: с 6 ноября по 12 апреля.
Вылеты из Омска планируются каждые 12 дней. Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air.
Андрей Андреев
·Общество

Омичи смогут отдохнуть в жарких странах зимой.
Сегодня Омский аэропорт сообщил о запуске туров из Омска во Вьетнам (Нячанг) и Таиланд (Пхукет). Рейсы планируются с ноября по апрель:
  • Омск – Нячанг: с 8 ноября по 13 апреля;
  • Омск – Пхукет: с 6 ноября по 12 апреля.
Вылеты из Омска планируются каждые 12 дней. Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air.
Андрей Андреев