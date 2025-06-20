После долгой борьбы, женщина наконец-то вернула произведения искусства.

Омская скульпторша, член Союза художников России, вернула свои скульптуры, которые незаконно удерживались бывшим супругом и его родственниками. Женщина обратилась в суд после того, как ей помешали забрать работы, предназначенные для продажи.

В течение 14 лет брака скульптор создала ряд масштабных произведений, включая известную фигуру «Степного орла», украшающую въезд в село Одесское. После развода скульптуры остались у бывшего мужа. Когда художница попыталась забрать их, мать, сестра с сожителем и сожительница бывшего супруга, состоящие в родстве и сговоре с ним, физически препятствовали этому, блокируя проезд грузового автомобиля и угрожая повредить работы.

Суд встал на сторону художницы, признав ее авторские права и право собственности на скульптуры. Бывший супруг и его родственники были обязаны вернуть произведения искусства.

Только после того, как исполнительные документы поступили в службу судебных приставов, ситуация изменилась. Приставы проконтролировали погрузку и транспортировку работ в Омск. В итоге художница забрала большую часть своих скульптур. Две работы остались у бывшего супруга, назначенного судом хранителем.

Исполнительные производства были окончены, но могут быть возобновлены, если препятствия со стороны родственников возобновятся.