Омск-Информ
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·Происшествия

Кража произошла на подземной парковке.

Сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску объявили розыск двух злоумышленников, причастных к хищению крупной суммы денег из автомобиля БМВ.

Инцидент произошел на подземной парковке жилого дома на улице Красный Путь. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения кражи. Установлено, что двое неизвестных спустились на парковку, разбили заднее стекло и украли из сумки  41 тыс. рублей.

Любую имеющую отношение к делу информацию полиция просит сообщать по телефонам: 79-35-02, 8-999-455-09-73 или 102.

Мария Филимонова
·Происшествия

Кража произошла на подземной парковке.

Сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску объявили розыск двух злоумышленников, причастных к хищению крупной суммы денег из автомобиля БМВ.

Инцидент произошел на подземной парковке жилого дома на улице Красный Путь. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения кражи. Установлено, что двое неизвестных спустились на парковку, разбили заднее стекло и украли из сумки  41 тыс. рублей.

Любую имеющую отношение к делу информацию полиция просит сообщать по телефонам: 79-35-02, 8-999-455-09-73 или 102.

Мария Филимонова