Омск-Информ
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·Общество

Задолженность существовала с декабря 2024 по январь 2025 года.
Прокуратурой Кировского административного округа города Омска проведена проверка соблюдения трудовых прав работников строительной фирмы ООО «Стройтехнологии-Сибирь». Было установлено, что предприятие задерживает выплату заработной платы своим сотрудникам.
Расследование показало, что с декабря 2024 года по январь 2025 года сложилась значительная задолженность перед 70 сотрудниками общей суммой более 11 миллионов рублей.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес генерального директора, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).
Благодаря действиям прокуратуры проблема задолженности успешно решена. Зарплата рабочим возвращена полностью.
Мария Филимонова
·Общество

Задолженность существовала с декабря 2024 по январь 2025 года.
Прокуратурой Кировского административного округа города Омска проведена проверка соблюдения трудовых прав работников строительной фирмы ООО «Стройтехнологии-Сибирь». Было установлено, что предприятие задерживает выплату заработной платы своим сотрудникам.
Расследование показало, что с декабря 2024 года по январь 2025 года сложилась значительная задолженность перед 70 сотрудниками общей суммой более 11 миллионов рублей.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес генерального директора, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).
Благодаря действиям прокуратуры проблема задолженности успешно решена. Зарплата рабочим возвращена полностью.
Мария Филимонова