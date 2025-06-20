Омск-Информ
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·Происшествия

Ему понадобилась помощь медиков.
Вчера вечером, 19 июня, в Кировском округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно предварительной информации, 40-летний мужчина, управляющий автомобилем «Хонда», двигался по дворовой территории возле дома № 1/6 на бульваре Архитекторов. Совершая маневр, он допустил наезд на 4-летнего мальчика, который выбежал из-за рядом припаркованного автомобиля.
Ребенку потребовалась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Ему понадобилась помощь медиков.
Вчера вечером, 19 июня, в Кировском округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно предварительной информации, 40-летний мужчина, управляющий автомобилем «Хонда», двигался по дворовой территории возле дома № 1/6 на бульваре Архитекторов. Совершая маневр, он допустил наезд на 4-летнего мальчика, который выбежал из-за рядом припаркованного автомобиля.
Ребенку потребовалась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова