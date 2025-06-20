Подозреваемого задержали.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства 51-летней женщины в городе Тюкалинске. Тело женщины было обнаружено позавчера, 18 июня, в частном доме на улице Мичурина.

По версии следствия, 43-летний мужчина, ранее судимый, во время совместного распития алкоголя нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой. Поводом для конфликта, завершившегося трагедией, послужили оскорбления, которые женщина адресовала мужчине.

Подозреваемый задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.