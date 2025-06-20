Соответствующее тарифное решение предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе.

В течение ближайшего года на модернизацию и ремонт тепловых сетей в Омске может быть дополнительно направлено около 195 млн рублей. Это произойдет в случае, если Федеральная антимонопольная служба одобрит новые тарифные решения.

Дополнительные средства позволят повысить надежность и качество тепло- и горячего водоснабжения в Омске. На сегодняшний день износ теплосетей в городе превышает 70 %. Несмотря на относительно теплую зиму, за отопительный сезон 2024–2025 годов только подразделения АО «Тепловая компания» произвели 1606 отключений объектов жилищно-коммунального комплекса для устранения повреждений и проведения профилактических работ на оборудовании. Общее количество объектов, попавших под отключение, превысило 12 000.

По сравнению с прошлым отопительным сезоном, когда стояли в том числе почти 40-градусные морозы, число отключений выросло на 26 %. Если не предпринять срочные и действенные шаги для исправления ситуации, следующей зимой вероятен коллапс на теплосетях, и миллионный город рискует замерзнуть.

Чтобы направить дополнительные средства на модернизацию сетей, необходимо, чтобы ФАС России согласовало превышение предельного индекса, установленного для Омской области (16,1 %). Для клиентов АО «Омск РТС», которым тепловая энергия для нужд отопления и ГВС поступает по сетям АО «Тепловая компания», платежка вырастет в среднем на 130 рублей в месяц.

Это решение согласовано депутатами Омского горсовета. Оно также будет проанализировано в Региональной энергетической комиссии Омской области, а затем будет направлено в ФАС России для итогового согласования.