Омск-Информ
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·Общество

Возможен кратковременный дождь.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 20 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +24...+29 °C.
По прогнозу, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова
·Общество

Возможен кратковременный дождь.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 20 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +24...+29 °C.
По прогнозу, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова