Коммунальщики приступают к ремонту теплосетей.

Сегодня, 19 июня, на комитете Омского городского совета по финансово-бюджетным вопросам обсуждались поправки в бюджет 2025 года. Одна из самых горячих тем – модернизация коммунальной инфраструктуры, для этих целей поступило 462 млн рублей. Деньги будут выделены целенаправленно на 11 объектов тепловых сетей.

– В 2025 году для контроля за целевым использованием этих средств мэрия установила правило: субсидии юридическим лицам на модернизацию коммунальной инфраструктуры будут выдаваться через лицевые счета, открытые в департаменте финансов, с казначейским сопровождением, – рассказала директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова.

Федеральные субсидии идут по линии национального проекта «Инфраструктура для жизни», планируется, что будут отремонтированы не менее 30 км самых проблемных трубопроводов – в Чкаловском поселке и городке Нефтяников. В Советском округе запланировано модернизировать сразу пять участков – на улицах Энтузиастов, Нефтезаводской, Энергетиков.

Один из таких объектов на пересечении улицы Магистральной и Нефтезаводской уже завершен. Проезжая часть восстановлена, однако остаются неблагоустроенные участки.

– Они трубы раскопали – они должны восстановить территорию. Мы же с вами ездим по городу, видим, что все раскопано, – возмутился Сергей Дроздов.

Ольга Илютикова сказала, что раз в две недели в департаменте финансов проводят совещания и координируют работу, так же как и в департаменте городского хозяйства. Составлены графики выполнения обязательств, они будут предоставлены депутатам к пленарному заседанию.

Депутат Дмитрий Лицкевич спросил, успеют ли освоить субсидию к отопительному сезону.

– Муниципалитет обязан освоить субсидию в этом году, – ответила Илютикова. – Если деньги останутся, то уйдут обратно в федеральный бюджет.

Добавим, что генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев в Омском городском совете говорил о катастрофическом износе сетей (72 %) и о том, что почти на каждый объект предприятие давно подготовило проектно-сметную документацию на ремонт теплосетей и получило госэкспертизу. Как будет идти работа, покажет лето. Депутаты опасаются, что при демонтаже участков теплотрасс возникнут дополнительные проблемы, как при ремонте в Омске старых школ.