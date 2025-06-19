Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Рейсы прекратились весной 2022 года.
Минтранс Республики Казахстан официально уведомил Росавиацию о намерении восстановить регулярное воздушное сообщение между Алматы и Омском. Как указано в опубликованном документе, казахстанская компания QAZAQ AIR назначена уполномоченным авиаперевозчиком для осуществления перелетов по этому маршруту.
Рейс Алматы – Омск – Алматы прекратил свое существование весной 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине. До этого момента авиакомпания Air Astana регулярно обслуживала данное направление. Впоследствии связь Омска с крупнейшими городами Казахстана сохранилась только по рейсам в Астану. Регулярные полеты в Алматы пока остаются замороженными.
Однако точные сроки запуска нового регулярного рейса пока неизвестны. Официальной информации по этому поводу еще нет.
Мария Филимонова
·Отдых и туризм

Рейсы прекратились весной 2022 года.
Минтранс Республики Казахстан официально уведомил Росавиацию о намерении восстановить регулярное воздушное сообщение между Алматы и Омском. Как указано в опубликованном документе, казахстанская компания QAZAQ AIR назначена уполномоченным авиаперевозчиком для осуществления перелетов по этому маршруту.
Рейс Алматы – Омск – Алматы прекратил свое существование весной 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине. До этого момента авиакомпания Air Astana регулярно обслуживала данное направление. Впоследствии связь Омска с крупнейшими городами Казахстана сохранилась только по рейсам в Астану. Регулярные полеты в Алматы пока остаются замороженными.
Однако точные сроки запуска нового регулярного рейса пока неизвестны. Официальной информации по этому поводу еще нет.
Мария Филимонова