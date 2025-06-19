Прокуратура даст оценку действиям органов местного самоуправления, управляющих организаций и ветеринарных служб.
Прокуратура Центрального округа Омска начала проверку фактов нарушения закона в связи с участившимся проявлением агрессии безнадзорных животных в черте города.
Поводом для расследования стал случай нападения стаи бездомных собак на 6-летнего мальчика, произошедший вчера, 18 июня, в сквере имени Дзержинского, через дорогу от мэрии города.
В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что ребенка укусила одна из собак. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.