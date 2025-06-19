Омск-Информ
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·Происшествия

Прокуратура даст оценку действиям органов местного самоуправления, управляющих организаций и ветеринарных служб.
Прокуратура Центрального округа Омска начала проверку фактов нарушения закона в связи с участившимся проявлением агрессии безнадзорных животных в черте города.
Поводом для расследования стал случай нападения стаи бездомных собак на 6-летнего мальчика, произошедший вчера, 18 июня, в сквере имени Дзержинского, через дорогу от мэрии города. 
В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что ребенка укусила одна из собак. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
Мария Филимонова
·Происшествия

Прокуратура даст оценку действиям органов местного самоуправления, управляющих организаций и ветеринарных служб.
Прокуратура Центрального округа Омска начала проверку фактов нарушения закона в связи с участившимся проявлением агрессии безнадзорных животных в черте города.
Поводом для расследования стал случай нападения стаи бездомных собак на 6-летнего мальчика, произошедший вчера, 18 июня, в сквере имени Дзержинского, через дорогу от мэрии города. 
В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что ребенка укусила одна из собак. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
Мария Филимонова