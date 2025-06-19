Съемочная группа тревел-шоу «Жизнь своих» вдохновилась хорошей погодой, сибирским солнцем и радостными людьми.

В Омске полным ходом идут съемки очередного выпуска популярного тревел-шоу «Жизнь своих», который выходит на Первом канале. Ведущий проекта Евгений Кривцов и его команда уже встретились с омским микроминиатюристом Анатолием Коненко и прогулялись по Любинскому проспекту, поздоровавшись с сантехником Степанычем.

Представители творческой группы рассказали, что в Омске их вдохновляют хорошая погода, сибирское солнце и радостные люди. Впереди у журналистов еще несколько съемочных дней. Они намерены посмотреть на «жизнь своих» не только в Омске, но и в двух районах области. Как отмечает Евгений Кривцов, «самое интересное о своей земле знают только люди, которые там живут».