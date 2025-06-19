Ведутся работы по устранению всех неполадок.

В мэрии Омска рассказали о проведении масштабных ремонтных работ после штормового фронта, который ударил по городу прошлой ночью. Все городские службы мобилизованы и заняты восстановительными работами.

Специалисты АО «Омскэлектро» трудятся над устранением нарушений энергоснабжения на нескольких проблемных участках, возникших из-за порывистого ветра и удара молнии. Ремонтные группы сосредоточены на объектах в районе улиц 5-я Кордная, Петра Ильичева, проспекта Карла Маркса и улицы Перова. Восстановление полного объема услуг ожидается к 17 часам сегодняшнего вечера.

Подразделения УДХБ очищают город от поломанных веток и стволов деревьев, сорванных с газонов и тротуаров сильным ветром. Особое внимание уделяется улицам с высокой интенсивностью автомобильного движения, таких как улица Декабристов, где путь уже расчистили, позволив транспорту беспрепятственно двигаться дальше.

Служба «Транссигнал» приступила к срочному ремонту и обслуживанию вышедших из строя светофоров на девяти улицах города, включая Герцена, Лермонтова, Орджоникидзе, Конева, проспект Мира и Богдана Хмельницкого.

Администрация подчеркивает, что контроль над всеми операциями осуществляется централизованно, каждая заявка фиксируется и немедленно передается специалистам соответствующего профиля.