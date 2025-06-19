Без водоснабжения останутся сотни домов.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующей неделе. В связи с этим часть горожан останется без холодной воды.
Отключения 24 июня с 10:00 до 23:00 планируются по адресам:
- Крыловская, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 25, 27, 29, 31, 46. 48, 50, 52, 54;
- Спортивная, 74;
- Жуковского, 32, 32/1;
- 11-я Чередовая, 1, 3, 5, 5а;
- Гуртьева, 21, 23,25, 27, 29, 31, 33, 33/1;
- Шота Руставели, 11а.
Машину с питьевой водой установят возле дома № 25 на улице Крыловской с 10:00 до 15:00. С 15:00 она будет стоять на Гуртьева, 23.
Отключения 25 июня с 03:00 до 24:00:
- Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87а, 87/4, 89/1, 89а, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91, 91в, 102, 122, 124, 120, 130, 132, 134, 136, 138;
- Ул. Семиреченская, 132,134, 136, 138, 97а, 97, к. 6, 97а, к. 8, 101, 130, 130а, 132б, 132а, 139;
- Новостройка, 9, 20б, 20/1, 20а, 35, 51;
- Талалихина, 22, 29а;
- 5-я Кировская, 176;
- 2-я Казахстанская, 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2.
- 10-я Самарская, 17;
- поселок Магистральный;
- поселок Новостройка;
- поселок Самарка (ул. 1–14 Самарские, ул. Днепровская, ул. Грибоедова);
- СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард».
В домах на улицах Автомобильной, Западных, Кулундинских, Мельничной, Читинских и других возможен слабый напор воды.
Отметим, что в Омске продолжается сезон профилактических двухнедельных отключений горячей воды.