Для здания до июля этого года подготовят новые предложения по использованию.

Мэр Омска Сергей Шелест отменил решение о сносе дома купца Севастьяна Свекрова на улице Булатова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

До 1 июля департаменты культуры, имущественных отношений, архитектуры и градостроительства совместно с администрацией Центрального округа должны подготовить предложения по дальнейшему использованию этого исторического здания.

Напомним, что в августе 2023 года Управление Росреестра по Омской области внесло дом в единый государственный реестр недвижимости как объект культурного наследия.

Краевед и член ВООПИК Игорь Коновалов в интервью «РБК Омск» выразил недоумение по поводу того, почему решение об отмене сноса этого здания не было принято в течение трех лет после его включения в список культурных объектов.

– Были инвесторы, готовые заняться реставрацией дома, но из-за долгой отсрочки с подписанием документа об отмене сноса интерес к объекту угас. Сейчас ситуация остается неопределенной, однако мы продолжаем искать инвесторов для этого и других подобных зданий – всего таких в Омске двенадцать, – рассказал Коновалов.

Точная дата постройки дома неизвестна. По данным краеведов, здание было возведено еще в конце XIX века. А в 1930-х годах постройку реконструировали.