В результате болезнь мужчины была запущена.

Омич подал иск в суд на медицинский центр «Максимед» и добился компенсации морального вреда за сокрытие своего диагноза. Клинику обязали выплатить пациенту 650 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, омич проходил в клинике комиссию. Он сделал рентген грудной клетки, врач-рентгенолог посмотрел снимок и не усмотрел никаких патологий.

Вскоре омичу стало плохо. Он обратился к врачу-терапевту в бюджетную больницу, где ему снова сделали рентген. Выяснилось, что у омича патологические изменения в левом легком. Последующие исследования показали, что у него «инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого».

Мужчину госпитализировали в противотуберкулезный диспансер.

– Врачебная комиссия установила, что на момент прохождения медицинского обследования в ООО «Медицинский центр «Максимед» омич уже болел, – отмечают приставы.

Чтобы выздороветь, омичу пришлось пройти химиотерапию. Курс лечения составляет минимум 11 месяцев, после чего необходимо пройти платный курс реабилитации. Все это время он не мог видеться с родственниками. Кроме того, от лекарств у него развились поражение печени, почек, нервной и сердечно-сосудистой и других систем организма.

После решения суда приставы уведомили клинику о необходимости его исполнить. Счета медицинской организации арестовали. В результате клиника выплатила омичу компенсацию.