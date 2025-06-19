Заслуженный тренер СССР призвал сравнивать специалистов только при равных условиях работы в клубах КХЛ.

Заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов считает, что в некоторых клубах КХЛ, например, в омском «Авангарде» и челябинском «Тракторе», иностранным тренерам создают более комфортные условия, чем российским. По его словам, им чаще покупают новых игроков и дают больше возможностей для работы.

– Эта сомнительная мода, похоже, возвращается в наш хоккей. Для меня главное, чтобы наши и иностранные тренеры работали в одинаковых условиях – только тогда их можно сравнивать. В «Тракторе» и «Авангарде» канадским тренерам постоянно приобретают новых игроков, не все клубы могут этим похвастаться, – цитирует слова Давыдова Russia-Hockey.ru

По мнению ветерана, пока сложно объективно оценить, насколько эффективны иностранные тренеры – у них просто другие условия: команды для них собирают по-другому, да и возможности у клубов бывают неравные.