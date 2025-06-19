Подготовленный по инициативе главы региона законопроект сейчас рассматривается в областном парламенте.

Комитет Законодательного собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике на заседании 18 июня рассмотрел вопросы, касающиеся молодежной политики, патриотического воспитания, сферы образования и культуры в регионе.

Депутаты обсудили предложения по изменению закона «О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области». Разработчики документа предлагают законодательно закрепить положение об участии в реализации молодежной политики уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка в Омской области. Члены профильного комитета идею одобрили и рекомендовали областному парламенту принять проект закона к рассмотрению.

Широкое вовлечение в молодежную тематику различных институтов государственной и муниципальной власти, действующих в регионе, предусматривает и законопроект «О патриотическом воспитании в Омской области». Документ был разработан во исполнение поручения губернатора Виталия Хоценко и представлен на рассмотрение парламентариев Главным управлением молодежной политики региона. В нем раскрывается понятийный аппарат патриотического воспитания, а также ставятся соответствующие задачи для органов власти. Законопроект, в частности, предусматривает:

Участие органов местного самоуправления Омской области в патриотическом воспитании.

Создание и деятельность межведомственного совета по патриотическому воспитанию.

Информационное и финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического воспитания.

Согласно статьи 5 законопроекта межведомственный совет по патриотическому воспитанию станет «постоянно действующим совещательным органом». Положение о межведомственном совете депутатам еще только предстоит обсудить, а лишь затем принять. В целом законопроект «О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области» членами комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике был единогласно одобрен. Они рекомендовали областному парламенту принять законопроект к рассмотрению и принять в двух чтениях. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Законодательного собрания 25 июня.