В числе благоустроенных объектов находятся площади, скверы, парки и спортивные площадки.

«Единая Россия» совместно с Минстроем РФ провели онлайн-голосование за объекты благоустройства и дизайн-проекты их обновления. Процедура прошла в пятый раз в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в выборе локаций приняли участие более 16,5 млн жителей из 88 субъектов и города Байконура.

Подводя итоги голосования, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства.

– Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, – подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.

Всего по всей стране на выбор были представлены более шести тысяч площадок. Отметим, что программа реализуется с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. За этот период благоустроили более 110 тысяч общественных и дворовых территорий.

Только в Омской области были облагорожены 554 пространства. В их числе – скверы, парки, площади и спортивные площадки. В 2025 году в Омской области предложили привести в порядок 29 объектов. Из них 19 находятся в Омске, еще 6 – в Калачинске и 4 – в Таре.

– Омская область продолжает меняться к лучшему в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов считает, что программа охватывает разнообразные территории и позволяет учитывать локальные особенности.

– Выбор свыше шести тысяч объектов сам по себе демонстрирует, насколько гибкой и адаптивной стала программа, – отметил эксперт. – Более 16,5 млн голосов – это не просто статистика, это показатель высокого уровня вовлеченности граждан и их реальной сопричастности к процессу благоустройства.

К слову, в основе программы «Формирование комфортной городской среды» лежит проект «Единой России» – «Городская среда». Реализация инициативы входит в народную программу партии.