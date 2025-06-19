Пост занял человек, ранее уже возглавлявший это предприятие.

Алексей Василенко стал новым генеральным директором АО «Омский речной порт». Об этом сообщает «РБК Омск» со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц от 18 июня. Он сменил Сергея Сандулова, который руководил предприятием с 2019 года.

На сайте речного порта сказано, что до назначения Василенко был первым замом Сандулова. Кроме того, он уже раньше занимал пост генерального директора этой компании.

По информации «РБК Компании», АО «Омский речной порт» работает с 1994 года и занимается перевозкой пассажиров по внутренним водным маршрутам. В 2024 году компания заработала 1,04 миллиарда рублей, из которых 155,8 миллиона составила чистая прибыль.

При этом единственным владельцем речного порта по-прежнему остается Сергей Сандулов.