Омск-Информ
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·Происшествия

На месте работали 12 сотрудников МЧС.
Вчера вечером, 18 июня, произошло возгорание бани в садоводческом товариществе «Строитель». 
Для ликвидации возгорания были оперативно направлены силы регионального управления МЧС России. Всего на месте происшествия работали 12 сотрудников ведомства, использовавших три единицы специализированной пожарной техники. Благодаря оперативности действий спасателей открытое горение удалось локализовать через 20 минут.
Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Во время попытки самостоятельно справиться с огнем получил травмы один человек, подробности состояния которого не уточняются.
Сейчас дознаватели территориального подразделения МЧС проводят расследование обстоятельств произошедшего, выясняя причины возникновения пожара. 
Мария Филимонова
·Происшествия

На месте работали 12 сотрудников МЧС.
Вчера вечером, 18 июня, произошло возгорание бани в садоводческом товариществе «Строитель». 
Для ликвидации возгорания были оперативно направлены силы регионального управления МЧС России. Всего на месте происшествия работали 12 сотрудников ведомства, использовавших три единицы специализированной пожарной техники. Благодаря оперативности действий спасателей открытое горение удалось локализовать через 20 минут.
Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Во время попытки самостоятельно справиться с огнем получил травмы один человек, подробности состояния которого не уточняются.
Сейчас дознаватели территориального подразделения МЧС проводят расследование обстоятельств произошедшего, выясняя причины возникновения пожара. 
Мария Филимонова