Омск-Информ
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·Происшествия

В аварии пострадали пассажир и юный водитель мопеда. 

Вчера вечером, 18 июня, в Марьяновском районе произошло ДТП с пострадавшими. 

Полиция выяснила, что водитель ВАЗ-21102, молодой человек 2006 года рождения, ехал по дороге «Подъезд к р.п. Марьяновка» и столкнулся с мопедом, за рулем которого был 9-летний мальчик.

В результате аварии помощь врачей понадобилась и водителю мопеда, и его пассажиру – мужчине 1988 года рождения.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.

Алексей Новиков
·Происшествия

В аварии пострадали пассажир и юный водитель мопеда. 

Вчера вечером, 18 июня, в Марьяновском районе произошло ДТП с пострадавшими. 

Полиция выяснила, что водитель ВАЗ-21102, молодой человек 2006 года рождения, ехал по дороге «Подъезд к р.п. Марьяновка» и столкнулся с мопедом, за рулем которого был 9-летний мальчик.

В результате аварии помощь врачей понадобилась и водителю мопеда, и его пассажиру – мужчине 1988 года рождения.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.

Алексей Новиков