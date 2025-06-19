Омск-Информ
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·Общество

Ожидаются ливни, град и сильный ветер — до 25 м/с.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 19 июня, в Омской области сохранится жара. Днем температура воздуха составит от +26 до +31 °C, местами прохладнее, от +19 до +24 °C.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдут сильные дожди, возможны грозы и крупный град.

Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с. В отдельных районах шквалистые порывы могут усиливаться до 25 м/с. 

Атмосферное давление существенно не изменится.

Алексей Новиков
·Общество

Ожидаются ливни, град и сильный ветер — до 25 м/с.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 19 июня, в Омской области сохранится жара. Днем температура воздуха составит от +26 до +31 °C, местами прохладнее, от +19 до +24 °C.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдут сильные дожди, возможны грозы и крупный град.

Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с. В отдельных районах шквалистые порывы могут усиливаться до 25 м/с. 

Атмосферное давление существенно не изменится.

Алексей Новиков