Школьников ограничили в использовании телефонов.

Омичка пожаловалась в соцсетях губернатора на то, что в оздоровительном лагере «Юбилейный» у детей забирают телефоны. Родителей заставляют подписать согласие на это, в результате чего они потом не могут связаться с детьми.

– Если не подписываю соглашение на изъятие телефона, директор сразу говорит, что вернет деньги за путевку! Езжайте домой, – написала омичка.

Вячеслав Бусс, глава Кормиловского района, где располагается лагерь, отметил, что ограничить детей в использовании телефонов решили для вовлечения в оздоровительный процесс. Телефоны не отнимают совсем: использовать разрешают в специально отведенное на это время. При этом, по его словам, в случае необходимости ребенку никогда не откажут в доступе к телефону, чтобы связаться с родителями. Однако родители настаивают на том, что вовлекать детей нужно другими методами.