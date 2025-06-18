Омск-Информ
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·Общество

Мать сумела доказать, что отец воспитанием не занимался.
Центральный районный суд Омска лишил местного жителя выплат в связи с гибелью сына в спецоперации. Этого добилась бывшая жена омича и мать военнослужащего.
Как сообщает пресс-служба суда, с 2007 по 2011 год пара состояла в браке, в котором родился сын. В 2011 году они развелись, ребенок остался с матерью, а отца обязали платить алименты. В 2013 году женщина с сыном переехала в Сургут. Тогда же мужчина снова женился. Алименты на сына он то платил, то нет и в результате задолжал более 400 тыс. рублей. Мужчина также не принимал участие в воспитании сына, его судьбой, здоровьем и учебой не интересовался.
В суде он пытался доказать, что это бывшая жена мешала общению с сыном. Алименты же он якобы не всегда мог платить, потому что не хватало денег.
– Доводы ответчика о том, что он принимал участие в жизни погибшего, судом во внимание приняты не были, поскольку связь между ответчиком и погибшим произошла по инициативе погибшего, по достижении им 14 лет. Совместные их встречи носили не регулярный, а практически единичный характер. Перечисление погибшему денежных средств в сумме от 500 рублей до 4000 рублей также имели нерегулярный характер, производились по просьбе погибшего и после достижения им 17 лет, – сообщили в суде.
В итоге суд решил, что есть основания для лишения ответчика права на выплаты. Отметим, что это решение отец еще может обжаловать.
Андрей Андреев
·Общество

Мать сумела доказать, что отец воспитанием не занимался.
Центральный районный суд Омска лишил местного жителя выплат в связи с гибелью сына в спецоперации. Этого добилась бывшая жена омича и мать военнослужащего.
Как сообщает пресс-служба суда, с 2007 по 2011 год пара состояла в браке, в котором родился сын. В 2011 году они развелись, ребенок остался с матерью, а отца обязали платить алименты. В 2013 году женщина с сыном переехала в Сургут. Тогда же мужчина снова женился. Алименты на сына он то платил, то нет и в результате задолжал более 400 тыс. рублей. Мужчина также не принимал участие в воспитании сына, его судьбой, здоровьем и учебой не интересовался.
В суде он пытался доказать, что это бывшая жена мешала общению с сыном. Алименты же он якобы не всегда мог платить, потому что не хватало денег.
– Доводы ответчика о том, что он принимал участие в жизни погибшего, судом во внимание приняты не были, поскольку связь между ответчиком и погибшим произошла по инициативе погибшего, по достижении им 14 лет. Совместные их встречи носили не регулярный, а практически единичный характер. Перечисление погибшему денежных средств в сумме от 500 рублей до 4000 рублей также имели нерегулярный характер, производились по просьбе погибшего и после достижения им 17 лет, – сообщили в суде.
В итоге суд решил, что есть основания для лишения ответчика права на выплаты. Отметим, что это решение отец еще может обжаловать.
Андрей Андреев