Мать сумела доказать, что отец воспитанием не занимался.

Центральный районный суд Омска лишил местного жителя выплат в связи с гибелью сына в спецоперации. Этого добилась бывшая жена омича и мать военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба суда, с 2007 по 2011 год пара состояла в браке, в котором родился сын. В 2011 году они развелись, ребенок остался с матерью, а отца обязали платить алименты. В 2013 году женщина с сыном переехала в Сургут. Тогда же мужчина снова женился. Алименты на сына он то платил, то нет и в результате задолжал более 400 тыс. рублей. Мужчина также не принимал участие в воспитании сына, его судьбой, здоровьем и учебой не интересовался.

В суде он пытался доказать, что это бывшая жена мешала общению с сыном. Алименты же он якобы не всегда мог платить, потому что не хватало денег.

– Доводы ответчика о том, что он принимал участие в жизни погибшего, судом во внимание приняты не были, поскольку связь между ответчиком и погибшим произошла по инициативе погибшего, по достижении им 14 лет. Совместные их встречи носили не регулярный, а практически единичный характер. Перечисление погибшему денежных средств в сумме от 500 рублей до 4000 рублей также имели нерегулярный характер, производились по просьбе погибшего и после достижения им 17 лет, – сообщили в суде.

В итоге суд решил, что есть основания для лишения ответчика права на выплаты. Отметим, что это решение отец еще может обжаловать.