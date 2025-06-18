Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Ограничения планируются в Центральном округе около отдела полиции Омского района.
Завтра, 19 июня, в Омске перекроют участок 20-й Линии от Лермонтова до 10 лет Октября. Транспорт не сможет проехать там с 9:00 до 12:30. Как сообщили в мэрии, также омичам запретят парковку.
Причина перекрытия – церемония открытия мемориальной доски участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проходившим службу в омской полиции. Объезжать перекрытый участок можно будет по улицам 10 лет Октября, 25-я Линия и Лермонтова.
Андрей Андреев
·Авто

Ограничения планируются в Центральном округе около отдела полиции Омского района.
Завтра, 19 июня, в Омске перекроют участок 20-й Линии от Лермонтова до 10 лет Октября. Транспорт не сможет проехать там с 9:00 до 12:30. Как сообщили в мэрии, также омичам запретят парковку.
Причина перекрытия – церемония открытия мемориальной доски участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проходившим службу в омской полиции. Объезжать перекрытый участок можно будет по улицам 10 лет Октября, 25-я Линия и Лермонтова.
Андрей Андреев