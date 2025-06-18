Но после этого женщина встала на ноги и планирует вернуться к парашютному спорту.

Сегодня Минздрав рассказал историю фельдшера доврачебного кабинета Омской ЦРБ Ирины Масловой. Женщина четверть века посвятила медицине, но не только. Она также занималась парашютным спортом и занимается тхэквондо. Парашютным спортом омичка увлеклась 23 года назад, в 2002 году.

– Еще с детства испытывала тягу к экстриму. Мотоцикл, автомобиль, а парашюты – это вообще моя мечта ранних лет. Еще будучи на службе в 242-м учебном центре ВДВ, хотела там исполнить свою мечту, но, увы, не хватило веса. Набрав нужный вес, я совершила первый прыжок с парашютом на высоте 1000 метров в 2002 году. После трех прыжков получила первое свидетельство о выполнении трех прыжков. В 2006 году у меня была травма позвоночника, на 86-м прыжке. Неудачное приземление, сильный ветер у земли, мне не удалось «погасить» парашют, и он меня покатал по полю, – рассказывает Ирина Маслова.

После травмы она пять лет восстанавливалась и к прыжкам вернулась только в 2011 году. Спустя 8 лет, в 2018 году, после 149-го прыжка Ирина снова получила травму. Ей пришлось заново учиться ходить.

Омичка увлеклась тхэквондо. Сейчас у нее черный пояс. Она стала членом судейской комиссии, спортивным судьей, но надеется когда-нибудь совершить 150-й прыжок с парашютом.

– Именно любовь и тяга к спорту помогли мне встать на ноги и начать все сначала. Я считаю, что спортом нужно заниматься, потому что спорт обладает удивительными свойствами. Он может объединять людей, укреплять здоровье, характер. Спорт развивает у человека такие навыки, как скорость, ловкость, реакция, координация, выносливость, терпение и сила. Я и многим пациентам рекомендую заниматься спортом, – поделилась фельдшер.

Тхэквондо занимаются также ее сын и дочь.