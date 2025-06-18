На содержание одного животного в приюте в день предусмотрено 77 рублей 22 копейки.

Сегодня, 18 июня, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутаты обсудили работу муниципального приюта для животных. По факту это полномочия региональной власти, но в Омской области их передали на уровень муниципалитетов.

Недофинансированные псы

В 2025 году на организацию всех мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными предусмотрено 28 млн 570 тыс. рублей. Расценки на все виды таких работ утверждены приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 02.12.2020 № 71 в 2020 году:

на осуществление отлова животных и их транспортировку в приют – 2045,56 руб.;

на содержание одного животного без владельца в течение одного дня – 77,22 руб.;

на содержание одного животного без владельца, которое не может быть возвращено на прежнее место его обитания, в течение одного дня, – 71,55 руб.;

на осуществление стерилизации и маркирования неснимаемой и несмываемой меткой одного животного – 2806,88 руб.;

на осуществление возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, – 460,71 руб.;

на осуществление работ по умерщвлению животных без владельцев – 1463,10 руб.;

на осуществление работ по утилизации трупов животных без владельцев – 102,19 руб.

Общая стоимость работ – отлов, содержание, стерилизация, выпуск – составляет 6 934,77 рубля на 21 день.Однако сумма по фактически произведенным расходам в 2024 году составила 18 792 рубля. О серьезном недофинансировании учреждения на заседании комитета горсовета заявила исполняющая обязанности (работает с 15 марта 2024 года) директора муниципального приюта Юлия Нефедова.

Она пояснила, что в Главном управлении ветеринарии Омской области в 2025 году планировался пересмотр нормативов стоимости единицы услуг на размер уровня инфляции по результатам 2024 года. В конце года прошло рабочее совещание под председательством главы минсельхоза Омской области Николая Дрофы, на котором предложения в части изменения расценок были отклонены. Однако по итогам совещания Главным управлением ветеринарии со второго полугодия 2025 года планируется увеличение указанных расценок на 8,7 %. Предложения по увеличению финансирования направлены в минфин Омской области для внесения изменений в областной бюджет на 2025 год, но пересмотра нормативов, так же как и изменений в денежном обеспечении, нет до сих пор.

– Главное управление ветеринарии, которое здесь ключевой игрок, вроде бы хотело повысить расценки, но при этом понимания со стороны правительства нет, – отметил депутат горсовета Алексей Провозин. – Требовать и стучать кулаком по столу, наверное, не наш стиль, но попросить ускорить этот вопрос в наших силах, потому что приют живет по расценкам, которые утверждаются не в городе, а в области. Деньги идут из области, а приют – наш, муниципальный.

Один миллион за укус

Катастрофическое положение учреждения не позволяет приводить материальную базу в соответствие с требованиями действующего законодательства, к тому же принимать больше собак оно тоже не в состоянии. И последствия этого уже сказались – в учреждении увеличилось количество решений суда, вынесенных в отношении администрации города Омска, о возмещении морального вреда в результате причинения вреда здоровью граждан животными без владельцев. Собаки все чаще стали кусать людей. Так, в 2024 году выплаченная сумма составила более 1 млн рублей.

– Мы стараемся отловить именно укусившую особь и выяснить ее историю. И, наверное, процентов 70−80 – это всегда какие-то бывшие домашние собаки, – говорит Юлия Нефедова. – По отлову у нас в этом году план на 3,5 тысячи особей. На сегодняшний день мы уже отловили порядка 1400 особей. И у нас есть очень хороший показатель, которым я хотела бы похвастаться, – это пристройство животных в семьи. В этом году мы уже пристроили на 1 июня более 200 особей, для сравнения, за прошлый год мы 300 животных пристроили.

Также прикладываются усилия, чтобы животные не возвращались на улицу.

– Мы запустили очень хорошую программу взаимодействия с горожанами, когда любой неравнодушный человек может взять под опеку животное из приюта, – отметила Юлия Нефедова.

Сейчас порядка ста животных опекается горожанами, если на агрессивных собак есть финансирование, то в приюте пытаются оставить и контактных животных. С ними хлопот может быть и больше, когда их выпускают обратно в среду обитания.

– Те животные, которые не проявляют агрессию, но, например, являются чрезмерно контактными, что является тоже проблемой для населения. Они идут на детские площадки, они идут к людям, они прыгают на этих людей, просят у них еду. В общем, они нас, так сказать, обременяют вот этим своим навязчивым вниманием, – рассказала Нефедова.

Ищут меценатов

В 2025 году муниципальному приюту для животных в постоянное пользование выделили еще один земельный участок, на котором планируется дополнительно разместить от 200 до 300 особей, однако сейчас учреждение не располагает необходимыми финансовыми средствами и ищет меценатов, способных помочь.

Волонтерским сообществом оказывается помощь в приобретении вакцин от инфекционных заболеваний, лечебных препаратов, кормов, строительных материалов и микрочипов. Также волонтеры выгуливают животных, которые содержатся в учреждении, что способствует их социализации и подготовке к дальнейшему устройству новым хозяевам.

– Мы же берем на себя стерилизацию домашних питомцев с проблемных, так скажем, участков – это частный сектор, СНТ. Это какие-то малообеспеченные, неблагополучные владельцы. Спонсоры оплачивают услуги, которые мы и предоставляем, – рассказала Юлия Нефедова.

В планах у учреждения подыскать помещение с удобным подъездом, чтобы оказывать услуги. В том числе – платные, которые бы пополнили бюджет учреждения. На следующей неделе комитет Омского городского Совета намерен побывать в приюте вместе с сотрудниками администрации города Омска.

– Ясно, что эта функция региональная. Она нам делегирована, но не обеспечена финансами в полном объеме, – отметил председатель комитета Сергей Фролов. – Это должна администрация города Омска идти, смотреть, доказывать, если необходимо увеличить финансирование.

Ускорить пересмотр нормативов – одна из задач сегодняшнего дня, приют работает по расценкам прошлых лет, а уже середина 2025 года.