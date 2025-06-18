Депутаты обсудили, как можно будет стимулировать застройщиков.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутат Алексей Провозин предложил начать строить в городе двухуровневые паркинги. По мнению парламентария, необходимо разработать соответствующую городскую программу, так как сегодня весь транспорт размещается исключительно на плоскостных стоянках.

– Мы все обсуждаем, как снизить нормативы, где-то двигаемся, а в городе продолжаем ставить машины только на асфальт. Так и не приступили даже к первым двухуровневым паркингам, – отметил депутат.

Провозин подчеркнул, что в текущих условиях строительство многоуровневых парковок невыгодно. Если город действительно заинтересован в этих объектах, необходимо разработать комплекс мер для стимулирования застройщиков – пока таких мер не существует.

Его инициативу поддержал главный архитектор Омска Роман Воробьев. Он отметил, что даже в соседней Тюмени многоуровневые парковки в новых микрорайонах не редкость, и они востребованы.

– Я каждому застройщику говорю: зачем занимать землю, если можно строить ввысь? В Тюмени почти все такие паркинги заняты на 90 %. Говорят, пустуют, а я сам видел: они забиты, – заявил архитектор.

Депутаты планируют направить инициативу в комиссию, которая занимается вопросами землепользования и застройки, чтобы подробнее ее рассмотреть.