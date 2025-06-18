Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла сегодня днем в Советском округе.
Сегодня около 12:40 на перекрестке Красного Пути и 6-й Северной в Омске столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка. По предварительным данным полиции, виноват в аварии 65-летний водитель скорой. Двигаясь с проблесковыми маячками и включенной звуковой сиреной на зеленый сигнал светофора, он врезался в Porsche Cayenne, которым управлял 41-летний мужчина.
В аварии пострадали медработники, которые ехали в скорой – 28-летняя женщина и 24-летний мужчина. Как сообщает прокуратура, тяжесть их травм пока не оценили.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
Андрей Андреев
·Происшествия

Авария произошла сегодня днем в Советском округе.
Сегодня около 12:40 на перекрестке Красного Пути и 6-й Северной в Омске столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка. По предварительным данным полиции, виноват в аварии 65-летний водитель скорой. Двигаясь с проблесковыми маячками и включенной звуковой сиреной на зеленый сигнал светофора, он врезался в Porsche Cayenne, которым управлял 41-летний мужчина.
В аварии пострадали медработники, которые ехали в скорой – 28-летняя женщина и 24-летний мужчина. Как сообщает прокуратура, тяжесть их травм пока не оценили.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
Андрей Андреев