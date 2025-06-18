Депутаты отметили героизм казаков, проявленный в ходе СВО, а также возросшую роль казачества в воспитании молодежи.

На состоявшемся 18 июня заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального Законодательного собрания депутаты рассмотрели результаты реализации закона «О развитии российского казачества на территории Омской области». С докладом по этому вопросу выступил министр региональной безопасности Алексей Кубиц. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время в Омской области действует 23 казачьих общества, часть из которых внесена в соответствующий Государственный реестр. Члены таких обществ имеют право несения государственной службы, и сейчас 778 реестровых казаков привлекаются к охране участка госграницы, проходящей по территории региона.

Как реестровые, так и вольные омские казаки принимают участие в охране общественного порядка, помогают бороться с браконьерством, следят за соблюдением мер пожарной безопасности в лесных и степных угодьях. Алексей Кубиц особо отметил заслуги казаков в ликвидации последствий экстремального паводка 2024 года, случившегося на севере Омской области, в частности в Усть-Ишимском районе. Значимую роль играет омское казачество в деле военно-патриотического воспитания молодежи. Для этого ведется воинский учет юношей-казаков, во время традиционных сборов с ними проводятся занятия по физической и боевой подготовке.

Отвечая на вопросы парламентариев, министр регбезопасности сообщил, что омские казаки героически проявили себя в ходе проведения специальной военной операции. Одни из них служат на контрактной основе, другие попали на СВО в рамках частичной мобилизации, а 42 омских казака отправились «за ленту» добровольно.

Заслуги омских казаков отмечены и на федеральном уровне. По итогам 2024 года Омская область заняла 3-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

– Это достижение стало возможным благодаря слаженной работе казачьих обществ, региональных органов исполнительной власти, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Омской области, – подчеркнул Алексей Кубиц. – Благодаря их совместным усилиям омское казачье общество активно развивается: в нашем регионе создано 14 центров казачьей культуры. В рамках регионального культурно-просветительского проекта «Казачество Сибири» осуществляется активное взаимодействие казачьего общества с местными библиотеками, музеями и клубами. В системе непрерывного казачьего образования Омской области насчитывается 33 казачьих кадетских класса, в которых обучаются более 500 учеников.

Члены профильного парламентского комитета приняли к сведению доклад министра регбезопасности. В ходе обсуждения депутаты согласились с необходимостью дальнейшей законодательной поддержки деятельности казачьих обществ.