Омск-Информ
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·Авто

Госзнаки оказались ненастоящими.
В Омске 25-летний водитель «лексуса» привлек внимание сотрудников ГИБДД своими номерами «А555АА». Парня остановили на проспекте Маркса.
Как сообщили в полиции, госзнаки были поддельные. Кроме того, у омича не было водительских прав, и машину он не зарегистрировал.
Оказалось, что подложные «красивые номера» омич установил, чтобы сделать эффектное фото.
В итоге иномарку эвакуировали на штрафстоянку, а на нарушителя составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ, а также по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.
1098Андрей Андреев
·Авто

Госзнаки оказались ненастоящими.
В Омске 25-летний водитель «лексуса» привлек внимание сотрудников ГИБДД своими номерами «А555АА». Парня остановили на проспекте Маркса.
Как сообщили в полиции, госзнаки были поддельные. Кроме того, у омича не было водительских прав, и машину он не зарегистрировал.
Оказалось, что подложные «красивые номера» омич установил, чтобы сделать эффектное фото.
В итоге иномарку эвакуировали на штрафстоянку, а на нарушителя составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ, а также по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.
1098Андрей Андреев