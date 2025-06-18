Участники проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» смогли пройти обучение. Имена победителей станут известны в июле.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе кадрового конкурса «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Программа реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам главы региона, завершение отбора намечено к июлю, когда будут подведены итоги и определены победители. Ими станут участники с выдающимися заслугами и высоким уровнем подготовки, достойные продолжить службу уже в новой роли – в органах управления и социально значимых сферах.

– В конце июня мы узнаем имена победителей региональной программы для ветеранов и действующих участников СВО «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», которые получат возможность пройти обучение, а затем войдут в региональный кадровый резерв, – заявил Хоценко.

Проект стартовал в феврале 2025 года и направлен на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. Помимо этого конкурса, в Омской области продолжается работа по трудоустройству участников и ветеранов СВО. Бойцы могут получить рабочие места на промышленных предприятиях и пройти социальную адаптацию.