В высокий сезон зарплата курьеров достигает 300 тыс. рублей.

Зарплаты курьеров в России достигли рекордных значений – до 300 тысяч рублей в месяц в пик сезона. Это вызывает озабоченность у экспертов, которые обсуждают причины такого явления и его потенциальное влияние на экономику.

Михаила Волкова со ссылкой на РБК. – Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тысяч рублей для курьера – это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех, – цитирует «Москва24» главу «Почты России»со ссылкой на РБК.

Он предложил создать единую цифровую платформу для совместного использования курьеров компаниями.

Исследования показывают, что в марте 2025 года зарплаты московских курьеров на 19 % превысили зарплаты специалистов с высшим образованием (130 000 против 105 000 рублей в месяц). Санкт-Петербург и Екатеринбург также демонстрируют высокие зарплаты для курьеров – 105 000 и 90 000 рублей соответственно.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что высокие зарплаты отчасти связаны с оформлением курьеров как самозанятых, что позволяет не отчислять 20 % на пенсии, а направлять эти средства на оплату труда. Он подчеркнул, что высокие зарплаты достигаются за счет больших объемов работы (часто 12-часового рабочего дня 6-7 дней в неделю), и не видит пока серьезной угрозы для экономики России, хотя аналогичная ситуация в Европе приводит к оттоку кадров из научной сферы. В качестве примера он привел США, где зарплата курьера сопоставима с зарплатой квалифицированного рабочего на автозаводе.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов назвал ситуацию «взрывным ростом нового явления», предполагая, что перегибы на рынке скорректируются в течение 5–10 лет. Он также отметил обесценивание высшего образования в России и подчеркнул важность недопущения ситуации, когда люди с высшим образованием вынуждены работать курьерами за большие деньги.