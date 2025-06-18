Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок был доставлен в больницу.
Вчера вечером, 17 июня, на 45-м километре трассы Омск – Красноярка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Ниссан-Блюберд» при выполнении маневра обгона столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 12-летний мальчик.
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. 
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Ребенок был доставлен в больницу.
Вчера вечером, 17 июня, на 45-м километре трассы Омск – Красноярка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Ниссан-Блюберд» при выполнении маневра обгона столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 12-летний мальчик.
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. 
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова