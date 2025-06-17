Омск-Информ
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·Общество

Следующее мероприятие состоится в Городском саду.
Следующая летняя вечеринка буэнослетос состоится в Омске 19 июня. Однако место изменится – ее перенесут с улицы Ленина, где располагается клиентский центр «Авангарда», в Городской сад.
Гостей ожидает автограф-сессия с новичком «Авангарда», имя которого пока держат в секрете, музыка от DJ, танцы и конкурсы с призами. Начало в 19:00. Вход свободный. Отметим, что ранее в Городском саду транслировали матчи «Авангарда».
Андрей Андреев
·Общество

Следующее мероприятие состоится в Городском саду.
Следующая летняя вечеринка буэнослетос состоится в Омске 19 июня. Однако место изменится – ее перенесут с улицы Ленина, где располагается клиентский центр «Авангарда», в Городской сад.
Гостей ожидает автограф-сессия с новичком «Авангарда», имя которого пока держат в секрете, музыка от DJ, танцы и конкурсы с призами. Начало в 19:00. Вход свободный. Отметим, что ранее в Городском саду транслировали матчи «Авангарда».
Андрей Андреев