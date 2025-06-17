Омск-Информ
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·Общество

Новое правило хотят ввести во всей стране.
Генеральная прокуратура России поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Это должно помочь бороться с мошенниками.
Также политики хотят увеличить сроки приостановки постановки недвижимости на кадастровый учет при выявлении признаков сомнительной сделки – до 20 дней (вместо 10–12). Как сообщают «Известия», планируется также предъявлять к риелторам требования, такие как наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Для людей старше 65 лет в Генпрокуратуре предложили ввести обязательное нотариальное заверение сделок.
Автор инициативы Светлана Разворотнева добавила, что в 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более 6 тыс. преступлений, в результате которых россияне потеряли жилье. В 2023-м таких преступлений было уже больше 8 тыс.
Андрей Андреев
·Общество

Новое правило хотят ввести во всей стране.
Генеральная прокуратура России поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Это должно помочь бороться с мошенниками.
Также политики хотят увеличить сроки приостановки постановки недвижимости на кадастровый учет при выявлении признаков сомнительной сделки – до 20 дней (вместо 10–12). Как сообщают «Известия», планируется также предъявлять к риелторам требования, такие как наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Для людей старше 65 лет в Генпрокуратуре предложили ввести обязательное нотариальное заверение сделок.
Автор инициативы Светлана Разворотнева добавила, что в 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более 6 тыс. преступлений, в результате которых россияне потеряли жилье. В 2023-м таких преступлений было уже больше 8 тыс.
Андрей Андреев